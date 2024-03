Hill ziet dominantie als nadeel voor Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft momenteel de touwtjes stevig in handen in de Formule 1. De voorsprong van de Oostenrijkse renstal is nog steeds heel groot en Max Verstappen is nog steeds in bloedvorm. Damon Hill denkt dat de dominantie uiteindelijk nadelig kan uitpakken voor Red Bull.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. In 2021 vocht hij nog een stevig titelduel uit met Lewis Hamilton, maar in 2022 en 2023 waren Verstappen en Red Bull oppermachtig in de sport. Ook dit seizoen is dat weer het geval en sommigen maken zich daar zorgen over. Red Bull ontvangt ook veel complimenten, want ze hebben hun zaakjes wel zeer goed op orde.

Schoonmaakproduct

Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is onder de indruk. De Brit stelt dat Red Bull vrolijk verdergaat met waar ze in 2023 waren gebleven. In de F1 Nation Podcast spreekt Hill zich uit: "Een auto die is ontworpen voor een kampioenschap, zal op elk circuit of oppervlak werken. Het is net een schoonmaakproduct, het reinigt op alle oppervlakken en het maakt niet uit waar je het opgooit. Het is leuk als je je seizoen en je constructeurskampioenschap kunt beginnen met een 1-2tje, dus het team voelt zich geweldig."

Motivatie

Hill stelt dat de teams die jagen op Red Bull, hier veel motivatie uit kunnen halen. Maar de Brit denkt dat dit soort gevoelens er niet zijn bij een team dat enorm domineert in de sport: "Wanneer je wint, dan weet ik dat ze nog steeds heel hard zullen proberen om zich te verbeteren en kleine winst te behalen, omdat dat moet. Tegelijkertijd vraag je je af waar de motivatie is. De enige motivatie is dat als je over je schouder kijkt en je ziet dat niemand je gaat inhalen, dat je dan bijna met vakantie kan gaan."