Wolff sneert naar Horner: "Trap niet in dezelfde val"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft met Max Verstappen de eerste twee races van het seizoen gewonnen en men verwacht nog veel meer zeges. Toto Wolff wil niet dat de regels worden veranderd om Red Bull af te remmen.

Red Bull was in 2023 oppermachtig in de Formule 1. Ze wisten slechts één race niet te winnen en Max Verstappen bezorgde het team een vrachtlading aan records. Sommigen dachten dat de verschillen dit jaar kleiner zouden zijn, maar die mensen komen van een koude kermis thuis. Red Bull was pijlsnel in Bahrein en Saoedi-Arabië en Verstappen kwam daar met een enorme oorsprong als winnaar over de streep.

2015

Sommigen stellen dat de regels moeten worden aangepast om Red Bull af te remmen. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil dat niet. De Oostenrijker wijst naar Red Bull-teambaas Christian Horner die in 2015 stelde dat de regels moesten worden gewijzigd om het toen oppermachtige Mercedes af te remmen. Bij Motorsport.com deelt Wolff zijn sneertje uit: "Ik wil niet in dezelfde val trappen als een collega-teambaas deed in 2015 en ik wil niet oproepen om de regels aan te passen om de dominantie te doorbreken."

Beste werk geleverd

Wolff stelt dat het tijdverspilling is om met de FIA te praten over regelwijzigingen. De Oostenrijker wil zich puur en alleen focussen op de performance op de baan: "Red Bull heeft in de afgelopen jaren het beste werk geleverd. Ere wie ere toekomt. Wanneer ze willen, dan verdwijnen ze aan de horizon en kan niemand in de buurt komen. Het lijkt erop dat ze op een ander niveau acteren en onze sport is ook een eerlijke sport. De beste prestaties komen van de beste teams, met de beste auto's en de beste coureurs."