'Werkneemster dient klacht in bij FIA over Horner'

Er lijkt maar geen eind te komen aan de zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Red Bull sprak hem vrij van grensoverschrijdend gedrag, maar daar stopt het verhaal niet. Nu lijkt het er op dat de werkneemster die een klacht indiende, ook naar de FIA is gestapt.

Begin februari werd duidelijk dat het Red Bull-concern een onafhankelijk onderzoek was gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Vlak voor de seizoensopener in Bahrein werd Horner vrijgesproken, maar daar stopt het verhaal niet. De BBC meldt dit weekend dat de werkneemster ook een klacht heeft ingediend bij de ethische afdeling van de FIA. Op 2 februari zou er bij de hotline van de ethics and complaince-afdeling melding zijn gemaakt van het gedrag van Horner.

Volgens de BBC werd de FIA verzocht om onderzoek te doen en dat er werd gevreesd dat Red Bull de zaak onder het tapijt te schuiven. Op 6 maart zou er een tweede klacht zijn ingediend waarbij er ook werd verwezen naar de eerste klacht en waarschuwde een klokkenluider de FIA dat hij naar de media zou stappen. De FIA wilde er in een statement niets over zeggen: "Bij de FIA worden vragen en klachten ontvangen en behandeld door de Compliance Officer en de ethische commissie. De beide organen werken autonoom en garanderen een strikte vertrouwelijkheid tijdens het hele proces. Daarom kunnen we de ontvangst van een specifieke klacht niet bevestigen en is het onwaarschijnlijk dat we verder commentaar kunnen geven."