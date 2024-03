Jordan kraakt Alpine: "Het is onaanvaardbaar!"

Het team van Alpine is op een teleurstellende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze presteren ondermaats en ze hebben al vroeg in het jaar afscheid genomen van meerdere technische kopstukken. Eddie Jordan denkt dat Alpine de deuren wagenwijd open zet voor een verkoop.

Alpine wist dat ze aan het seizoen zouden beginnen met een achterstand, maar toch was het een shock toen ze op de baan verschenen. De achterstand was veel groter dan verwacht en Esteban Ocon en Pierre Gasly kunnen vooralsnog geen potten breken met hun nieuwe auto. De chaos was compleet toen technische kopstukken Mat Harman en Dirk de Beer vertrokken bij Alpine.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan is extreem kritisch op de huidige staat van het team van Alpine. De Ier legt zijn kritiek uit in zijn podcast 'Formula for Success': "Zie ik Alpine volgend jaar nog op de grid staan met hun huidige visie? Beslist niet. Geen schijn van kans. Het staat daar wagenwijd open voor een verkoop. Ik denk dat Renault zich heeft teruggetrokken, ze willen het geld niet investeren in de motoren. De motoren voor 2026 zijn zo'n grote kostenpost wat betreft de ontwikkeling. Het schrikt ze af. Het is schandalig dat Alpine niet kan presteren. Om als zo'n team de coureurs zo'n auto te geven, het is onaanvaardbaar. Ik zou er niet mee optrekken, het is schokkend."