'Sainz rijdt gewoon weer in Australië'

Carlos Sainz moest vorige week noodgedwongen de Saoedische Grand Prix overslaan. De Spaanse Ferrari-coureur kampte met een blindedarmontsteking en hij moest onder het mes. Het lijkt er op dat hij aankomende week wel weer aan de start kan verschijnen in Australië.

Sainz voelde zich in Saoedi-Arabië al het hele week niet zo goed. Op woensdag verliet hij vroegtijdig de mediadag en op vrijdagochtend werd bekend dat hij moest worden geopereerd aan een blindedarmontsteking. Hij werd de rest van het weekend vervangen door Oliver Bearman, maar op zaterdag liet hij zijn neus wel weer zien in de paddock. Hij had overduidelijk nog veel pijn en men vroeg zich af of hij wel op tijd fit zou zijn voor de Australische Grand Prix.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zal Sainz in Australië gewoon weer plaatsnemen achter het stuur van zijn SF-24. Het medium meldt dat hij in de afgelopen dagen tot rust kwam in Madrid en dat hij dit weekend al is vertrokken naar Melbourne om te wennen aan de tijdzone. Hij lijkt weer voldoende fit te zijn om te kunnen gaan rijden in de Australische Grand Prix. De Formule 2 racet aankomend weekend ook in Melbourne, dus Bearman is gewoon aanwezig voor als Sainz toch niet kan rijden.