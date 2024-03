Verstappen bezorgt Red Bull indrukwekkende cijfers

Max Verstappen won in Saoedi-Arabië zijn 56ste Grand Prix uit zijn loopbaan. Het was een vrij eenvoudige zege voor Verstappen, maar het was wel weer een prestatie waarmee hij de geschiedenisboekjes herschreef. Verstappen bezorgde zijn team Red Bull Racing namelijk een mooi historisch resultaat.

Het sneeuwde een beetje onder in de afgelopen dagen, maar Verstappens zege was de 115e zege van een Red Bull Racing-coureur. Hiermee zette Red Bull een mooie stap in het lijstje van de meeste zeges van een team. Ze hebben nu definitief het team van Williams (114 zeges) ingehaald. Allen Ferrari, McLaren en Mercedes hebben meer races gewonnen in de geschiedenis van de Formule 1.

Mercedes staat derde in deze ranglijst met 125 zeges. Het is dus zeker niet onmogelijk dat Red Bull de Duitse rivaal gaat inhalen in het huidige seizoen. Verstappen is oppermachtig en de kans is aanwezig dat hij halverwege dit seizoen er al voor heeft gezorgd dat Red Bull op gelijke hoogte staat met Mercedes. Aangezien Verstappen al zijn races won in dienst van Red Bull, heeft hij bijna de helft van de zeges uit de geschiedenis van de Oostenrijkse renstal gepakt. Overigens was Verstappens zege in Saoedi-Arabië ook goed voor zijn honderdste podiumplek uit zijn loopbaan. Het was de 268ste podiumplek uit de geschiedenis van Red Bull.