Lawson gefrustreerd door gebrek aan toekomstperspectief

Liam Lawson zit nog altijd in de wachtkamer bij Red Bull. De Nieuw-Zeelander fungeert als de reservecoureur van Red Bull Racing en VCARB en Helmut Marko beloofde hem eerder al een zitje voor 2025. Lawson weet echter nog niets over zijn toekomst en dat zorgt voor frustratie.

Lawson debuteerde vorig jaar in Zandvoort redelijk onverwachts in de Formule 1. Hij werd opgetrommeld als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo. Lawson maakte veel indruk in de races waarin hij mocht racen, hij pakte zelfs WK-punten tijdens zijn invalbeurt. Toch kreeg hij geen contract voor dit jaar en is hij vooral naast de baan aanwezig bij Red Bull. Alhoewel Helmut Marko stelde dat Lawson een zitje krijgt voor 2025, is er nog veel onduidelijk.

Ook Lawson zelf heeft geen idee waar zijn toekomst ligt. De Nieuw-Zeelander wacht op zijn kans, maar hij heeft geen flauw benul wanneer die kans komt. Hij geeft aan dat hij zich nog steeds een rookie voelt en dat het momenteel best een frustrerende situatie is. Hij legt dat uit aan Speedcafe: "Om eerlijk te zijn, er is geen tijdlijn voor mijn toekomst. Er staat dus uiteraard nog niets vast. Het gaat er voor mij in principe om dat ik er klaar voor ben en dat er hopelijk kansen op mijn pad gaan komen."