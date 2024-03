Ferrari-kopstuk heeft hoge verwachtingen van Hamilton

Het team van Ferrari verraste afgelopen winter de wereld met een megastunt. De Italiaanse renstal maakte bekend dat Lewis Hamilton vanaf 2025 één van hun coureurs is. Het is geen geheim dat John Elkann een grote rol heeft gespeeld bij deze transfer en hij is er dan ook enorm blij mee.

Hamilton leek tot en met het einde van zijn loopbaan voor Mercedes te blijven rijden. Niets blijkt echter minder waar te zijn, want de Britse zevenvoudig wereldkampioen verkast dus toch naar Ferrari. Het lijkt een stapje hogerop te zijn, want Ferrari presteert momenteel beter dan Mercedes. Terwijl de Duitse renstal worstelt met de nieuwe auto, lijkt Ferrari vooralsnog de enige echte uitdager van Red Bull Racing te zijn.

Ferrari-president John Elkann is enorm in zijn nopjes met de huidige resultaten. Elkann is van mening dat zijn renstal op een betere manier aan het nieuwe seizoen is begonnen dan een jaar eerder. In gesprek met de Italiaanse tak van Sky reageert Elkann ook op de aanstaande komst van Hamilton: "Ik heb in de afgelopen jaren vaak in het openbaar gezegd dat Lewis Hamilton een geweldige coureur is en dat hij enorm veel heeft betekend voor de Formule 1. Dat hij voor Ferrari gaat rijden, laat zien dat zeker weet dat hij geweldige dingen kan doen bij Ferrari."