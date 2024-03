Steiner lacht: "De Formule 1 is de Verstappen-show geworden"

Max Verstappen is op een zeer sterke manier aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De Nederlandse Red Bul Racing-coureur won de eerste twee races van dit seizoen en daarin maakte hij een sterke indruk. Günther Steiner stelt dat de Formule 1 nu de grote Max Verstappen-show is geworden.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij is in ieder geval goed begonnen aan de nieuwe jaargang, want in Bahrein en Saoedi-Arabië kwam hij als eerste over de streep. In beide races was zijn voorsprong op de concurrentie zeer groot. De nieuwe RB20 past hem als een handschoen en de meeste concurrenten maken zich geen illusies.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is ook enorm onder de indruk van de huidige prestaties van Verstappen. Hij ziet allerlei bijzondere dingen en hij deelt zijn complimenten uit in gesprek met Sport.de: "Ik moet de Formule 1 nu gewoon de Red Bull en Verstappen-show noemen. Sergio Perez wil wel mee gaan strijden, maar Max is op dit moment gewoon superieur. Dat geldt trouwens ook voor de auto. Deze dominantie was er in het verleden ook met Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Ook al houden we er niet van, soms zijn die periodes er wel in de sport."