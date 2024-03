Mercedes geeft toe: Russell en Hamilton hadden dezelfde problemen

Het team van Mercedes kende een teleurstellende start van het seizoen. De Duitse renstal wilde Red Bull Racing gaan aanvallen, maar dat is nog niet gelukt. Andrew Shovlin geeft nu eerlijk toe dat Lewis Hamilton en George Russell met dezelfde problemen kampten in Saoedi-Arabië.

Na twee teleurstellende seizoenen wilde Mercedes dit jaar echt gaan terugslaan. Het concept is volledig omgegooid en de achtervolging is ingezet. Maar al snel bleek dat niet alleen Red Bull snelle is, maar dat ook Ferrari vooralsnog een grote voorsprong heeft op Mercedes. De Duitse renstal moet nu vooral vechten met McLaren en Aston Martin. In Saoedi-Arabië lukte dat amper, want de coureurs klaagden veelvuldig over problemen.

Fundamenteel probleem

Uiteindelijk kwamen Russell en Hamilton als zesde en negende over de streep. De teleurstelling was groot en in de debrief op YouTube geeft Trackside Engineering Director Andrew Shovlin nu toe dat beide coureurs hetzelfde probleem hadden: "Ja, Lewis en George hadden afwijkende set-ups, maar het is zeldzaam dat we twee auto's met dezelfde afstelling hebben. Als we keken naar de performance, dan zagen we dat beide auto's dezelfde beperkingen hadden in de race en de kwalificatie. Het is iets fundamenteels en we moeten diep graven om dat te begrijpen."

Problemen

Volgens Shovlin werden de problemen veroorzaakt door meerdere zaken. Hij stelt dat de coureurs hierdoor een beetje onzeker werden in de auto: "Er zijn een paar factoren die een rol spelen. Ten eerste was de balans niet geweldig. In de snelle bochten waren de muren niet ver weg. Dat zijn de bochten waar de coureurs echt veel vertrouwen willen hebben, terwijl de auto last had van overstuur op het moment dat de coureurs het maximale van de band vroegen."