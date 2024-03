Wolff verwacht een 'spannend scenario' als Horner aanblijft

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner houdt de gemoederen nog steeds flink bezig. Horner is vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar er zijn nog veel vraagtekens. Toto Wolff is van mening dat het er momenteel allemaal nogal verwarrend uitziet.

Het Red Bull-concern maakte begin februari bekend dat ze een onafhankelijk onderzoek waren gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Na weken vol geruchten werd hij vrijgesproken, maar Red Bull liet vrijwel niets los over het onderzoek zelf. Ze hebben nooit bekend gemaakt wat Horner precies zou hebben gedaan en het onderzoek is ook nooit openbaar gemaakt. Dit zorgde voor verwarring en kritiek.

Echte verhaal

Mercedes-teambaas Toto Wolff bekijkt het allemaal vanaf de zijlijn. De Oostenrijker is flink kritisch en hij vraagt zich af wat er allemaal aan de hand is. In gesprek met OE24 legt Wolff het uit: "Het echte verhaal speelt op de achtergrond, dat is namelijk echt de belangrijke kwestie. Waarom ging een vrouw, die zich niet op haar gemak voelde, naar HR? Daarnaast is er ook een voorlichtingsstrategie en die ziet er van buitenaf een beetje verwarrend uit."

Spannend

Gerhard Berger stelde recent dat als Horner aanblijft bij Red Bull, Helmut Marko, Adrian Newey en Max Verstappen zouden vertrekken bij het team. Wolff wil niet zo'n voorspelling gaan doen, maar hij verwacht wel dat er iets zal gaan gebeuren: "Ik zeg alleen dat als Horner bij Red Bull blijft, dat er dan spannende scenario's zullen ontstaan. Uiteindelijk draait het allemaal om de persoon Horner. Zoals ik eerder al zei: ik lees alleen in de media over wat er intern bij Red Bull speelt."