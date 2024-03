Hamilton verwacht problemen bij Red Bull door Horner-zaak

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal onrustige weken achter de rug. De rel rondom teambaas Christian Horner zorgt voor enorm veel onrust en geruchten. Lewis Hamilton bekijkt de situatie van een afstandje en hij weet zeker dat dit invloed heeft op de werknemers van Red Bull.

Het Red Bull-concern sprak Horner twee weken geleden vrij van grensoverschrijdend gedrag. Hij bleef aan als teambaas, maar de rust is nog lang niet wedergekeerd. Het regende geruchten over Horner en Helmut Marko gooide in Jeddah olie op het vuur door te stellen dat hij misschien wordt geschorst. Uiteindelijk werd Marko niet geschorst, maar het zorgde wel voor extra onrust binnen het team.

Ervaring

In de tussentijd werd Max Verstappen ook nog in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes. Lewis Hamilton bekijkt de situatie van een afstandje en in gesprek met de internationale media doet hij een voorspelling: "Als ik praat vanuit mijn ervaring, heb ik iets soortgelijks meegemaakt bij McLaren. Onze leider stond ter discussie en we gingen door een moeilijke tijd. Zoiets heeft invloed op iedereen. Ik heb ervaren hoe het was toen we Ron Dennis verloren, de dingen die hij meemaakte en de stappen die er genomen moesten worden, het beïnvloedde ons allemaal."

Leider

Hamilton stelt dat het heel belangrijk is om een goede leider te hebben binnen het team. De Britse zevenvoudig wereldkampioen deelt dan ook een duidelijke waarschuwing uit: "Een leider is superbelangrijk omdat hij de toon zet en ervoor zorgt dat het team zich aan de kernwaarden van de sport en de integriteit houdt. Hoewel er heel veel mensen in het team zitten die net zo belangrijk zijn, is de leider de sleutel waar je naartoe werkt."