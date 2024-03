Wolff wil komst van Verstappen niet uitsluiten

Max Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een bizarre transfer naar Mercedes. Verstappen wil hier niets over zeggen, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff wel. Hij stelt dat zijn team beter moet gaan presteren om aantrekkelijk te worden voor Verstappen.

De onrust binnen het team van Red Bull Racing zorgt voor een enorme stroom aan geruchten. In de afgelopen weken werd Verstappen zelfs in verband gebracht met een transfer naar Mercedes. Bij de Duitse renstal komt een plekje vrij omdat Lewis Hamilton vanaf volgend jaar voor Ferrari gaat rijden. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich al meerdere keren over Verstappen uitgesproken, maar hij heeft nog niets echt ontkend.

Huiswerk

Wolff geeft nu toe dat Mercedes open zou staan voor de komst van Verstappen. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 wordt Wolff geconfronteerd met zijn eerdere uitlatingen over Verstappen: "Elk team wil Max graag hebben, want hij is de sterkste coureur, dus dat is logisch! Maar zoals ik al eerder heb gezegd: een coureur wil altijd in de snelste auto zitten. Daarom moet wij bij Mercedes beter ons huiswerk gaan doen, zodat de auto beter gaat presteren. Dan zou Mercedes een alternatief voor Verstappen kan worden."

Newey

Verstappen is niet het enige kopstuk dat in verband wordt gebracht met een vertrek. Ook topontwerper Adrian Newey wordt gezien als iemand die Red Bull kan gaan verlaten. Wolff wordt gevraagd of Verstappen de ontwerper mee kan nemen: "In de huidige bizarre stoelendans, zou ik niets uitsluiten. We hebben bij Mercedes echter al een excellent technisch team waarbij ik mij zeer comfortabel voel en waar iedereen helemaal op de juiste plek zit, ook al laten de rondetijden dat nu niet zien."