Marko trots: "Max verdoezelde problemen van Red Bull"

Max Verstappen schreef de Saoedische Grand Prix afgelopen weekend met speels gemak op zijn naam. De Nederlander had wederom een flinke voorsprong en daarmee maakte hij veel indruk op Helmut Marko. Hij stelt namelijk dat Verstappen alle problemen van Red Bull heeft verdoezeld.

Verstappen won twee weken geleden de seizoensopener in Bahrein. De Nederlander had daar een enorme voorsprong op de rest van het veld en dat zorgde direct voor geruchten. Men vreesde dat Verstappen alle races kan gaan winnen, maar Helmut Marko wilde niet meegaan in die claim. De Red Bull-adviseur stelde daar namelijk dat zijn team tegen problemen kon aanlopen in de straten van Jeddah.

Marko is dan ook heel erg tevreden met de resultaten van Verstappen. De Oostenrijker is van mening dat de prestaties van zijn topcoureur ervoor hebben gezorgd dat de problemen niet zo opvielen. Bij Speedweek spreekt Marko zich uit: "Vorige week uitte ik mijn zorgen over dat Red Bull in Jeddah wel eens grotere problemen kon hebben dan tijdens de eerste race van het seizoen in Bahrein. Tot op zekere hoogte is dat ook wel uitgekomen. Die buitenaardse kwalificatieronde van Max Verstappen, waarmee hij drie tienden van een seconde voorsprong pakte op Leclerc, heeft dat wel een beetje verdoezeld."