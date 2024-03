Marko verrast door ijskonijn Verstappen

Helmut Marko zorgde afgelopen weekend voor de nodige opschudding in de Formule 1-wereld. De Oostenrijkse teamadviseur stelde dat hij mogelijk werd geschorst door Red Bull, maar een dag later trok hij die claim weer in. Marko is verrast door het feit dat Max Verstappen ijzig koel bleef tijdens deze situatie.

Verstappen staat bekend als iemand die zeer loyaal is aan Marko. De Nederlander reageerde dan ook fel toen hij na afloop van de kwalificatie werd geconfronteerd met de mogelijke schorsing van Marko. Een dag later sprak Marko met de kopstukken van Red Bull en toen werd duidelijk dat hij toch niet wordt geschorst. Verstappen verzilverde vervolgens zijn pole position door als winnaar over de streep te komen in Jeddah.

Marko was onder de indruk van de kalme Verstappen. De Oostenrijker is daar heel erg eerlijk over als hij in gesprek met De Telegraaf terugkijkt op het afgelopen raceweekend: "Wat er gebeurt als Max er klaar mee is? Dan zullen we dat intern gaan bespreken. Ik ben er echt zeker van dat er overal een deur voor hem open zal gaan. Max sluit zich overal van af. Dat is knap, maar waar ik nog het meest van onder de indruk ben is het feit dat hij in de slotfase niet eens vroeg wat de snelste ronde was. Hij wilde gewoon naar de finish rijden. Zo ontspannen is hij momenteel."