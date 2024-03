Horner benadrukt: "Red Bull Racing wist niets van Marko-schorsing"

Helmut Marko zorgde afgelopen weekend in Saoedi-Arabië voor de nodige onrust. Hij stelde dat Red Bull hem misschien ging schorsen, maar een dag later kwam hij daar weer op terug. Christian Horner stelt dat men bij Red Bull Racing niets wist van deze verhalen en dat het team hier niets mee te maken had.

Vlak voor de kwalificatie in Jeddah liet Marko een spreekwoordelijke bom ontploffen. De Oostenrijkse teamadviseur stelde dat Red Bull hem mogelijk ging schorsen. De reden hiervoor gaf hij niet, maar een nieuwe rel was geboren. Max Verstappen nam het direct op voor Marko en de Nederlandse wereldkampioen begon openlijk te twijfelen aan zijn toekomst bij Red Bull. Een dag later liet Marko alweer weten dat er helemaal geen reden is om hem te schorsen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner liet al weten dat hij volledig was verrast door het nieuws. Horner legt nu uit hoe de zaak in elkaar stak. Bij Motorsport.com spreekt Horner zich uit: "Het gerucht dat hij geschorst kon worden, was voor het team net zo goed nieuws als voor de rest van de wereld. Wij waren erg verbaasd toen we dat hoorden. Maar Helmut werkt helemaal niet voor mij. Hij werkt niet voor Red Bull Racing, hij werkt voor Red Bull GmbH. Het was een zaak tussen die twee partijen. Wij als team maakten geen onderdeel uit van de gesprekken."