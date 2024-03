'Red Bull wil Horner alsnog ontslaan voor Australische GP'

Het team van Red Bull Racing staat al maanden in de schijnwerpers. Het gaat niet per se om de prestaties op de baan, maar wel om de onrust naast de baan. Nu gaan er toch weer geruchten rond over een mogelijke exit van Christian Horner, al worden deze verhalen ook alweer tegengesproken.

Red Bull-teambaas Horner raakte vorige maand in opspraak. Het Red Bull-concern opende een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Uiteindelijk werd hij vrijgesproken en mocht hij aanblijven als teambaas van Red Bull. Toch gingen er vlak na de Saoedische Grand Prix weer geruchten rond over een mogelijk ontslag van Horner, de Thaise eigenaar is volgens F1-Insider overstag gegaan.

Het Duitse medium meldt dat grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya van mening is veranderd, en dat hij Horner zou willen ontslaan. Hij zou volgens F1-Insider het advies van Oliver Mintzlaff willen opvolgen om Horner te ontslaan. Er zouden ook andere factoren een rol spelen, zo zou er bijvoorbeeld veel weerstand zijn van vrouwenrechtenactivisten in de Verenigde Staten. Toch werden de verhalen al snel tegengesproken. Het verhaal dat Horner nog voor de Australische Grand Prix wordt ontslagen, is volgens andere media onzin. Een woordvoerder van Red Bull sprak duidelijke taal tegenover onder meer De Telegraaf: "Zoals Christian heeft gezegd, is hij dankbaar voor de volledige steun van de aandeelhouders en dat blijft zo."