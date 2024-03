Ferrari weet nog niet of Sainz kan rijden in Australië

Carlos Sainz moest dit weekend de Saoedische Grand Prix overslaan vanwege een blindedarmontsteking. De Spanjaard werd vervangen door Oliver Bearman en hij werd op vrijdag geopereerd. Teambaas Frédéric Vasseur weet nog niet wanneer Sainz weer achter het stuur van zijn Ferrari kan gaan kruipen.

Sainz verliet op woensdag de mediadag vanwege ziekte. Op de donderdag leek hij zich al iets beter te voelen, maar na afloop van de tweede vrije training liet hij toch weten dat hij nog niet helemaal gezond was. Op de vrijdagochtend werd duidelijk dat Sainz met een blindedarmontsteking kampte en dat hij niet kon deelnemen aan de race. Hij werd vervangen door de piepjonge Oliver Bearman, die knap zevende werd in de race.

Het is de algemene verwachting dat Sainz over twee weken in Australië gewoon weer kan gaan deelnemen aan de race. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil zover nog niet gaan. Hij is er duidelijk over als de internationale media in Jeddah hem hier naar vraagt: "Ik wil het ziekenhuispersoneel in Jeddah bedanken dat de operatie heeft uitgevoerd. Op zaterdagmorgen heb ik Carlos opgezocht en hij was helemaal in orde. Het is een enorm herstel en we moeten ons richten op Melbourne. Carlos zal deze week goed uitrusten, we zullen zien of hij racet in Australië, maar ik wil niet overhaasten. Hij is volwassen en hij zal de juiste beslissing nemen."