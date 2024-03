"Horner geheimzinnig over band met Verstappen".

Max Verstappen schreef gisteren met gemak de Saoedische Grand Prix op zijn naam. De Nederlander was tevreden, maar na afloop ging het nog steeds veelvuldig over de interne onrust bij het team. Teambaas Christian Horner wilde niet zeggen of Verstappen achter hem staat.

In Jeddah ontstond er ophef toen Helmut Marko op vrijdag stelde dat Red Bull hem mogelijk ging schorsen. Max Verstappen verklaarde daarna dat hij loyaal is aan Marko. Het is geen geheim dat de twee een zeer goede band hebben met elkaar en de mogelijke schorsing van Marko zorgde dan ook voor onrust. Op zaterdagmiddag maakte Marko echter bekend dat hij toch niet wordt geschorst en dat zorgde voor meer rust.

Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop in zijn nopjes met de zege van Verstappen. Hij kon echter niet om de zaak Marko heen. Sky Sports vroeg aan hem of Verstappen ook achter hem staat, zoals de Nederlander ook bij Marko doet. Horner reageerde ontwijkend: "Ik weet wat er is gezegd. Max is een belangrijk lid van het team. Hij is onze coureur en hij levert fantastisch werk. Ik ben de teambaas en CEO. Ik ben verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van dit team. Iedereen heeft zo zijn eigen taak. Max doet zijn deel en alle andere werknemers doen hun deel."