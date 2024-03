Wolff zet deur wagenwijd open voor Verstappen

Max Verstappen schreef gisteravond met gemak de Saoedische Grand Prix op zijn naam. Na een rustige week liet Verstappen zien dat hij een koele kikker is en dat hij zich nog steeds goed voelt bij Red Bull Racing. Toch zou Mercedes-teambaas Toto Wolff de Nederlandse coureur met open armen ontvangen.

In de dagen voor de Saoedische Grand Prix ging het immers veelvuldig over de toekomst van Verstappen. Na de onrust binnen Red Bull en de verhalen over een mogelijke schorsing van Helmut Marko, werden de geruchten over een vertrek van Verstappen steeds luider. Vlak voor de Grand Prix werd duidelijk dat Marko niet wordt geschorst door Red Bull en Verstappen oogde ook iets ontspannener.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ontkende echter niet dat hij nog altijd interesse heeft in de diensten van Verstappen. Wolff sprak zich na afloop van de Grand Prix lachend uit tegenover de internationale media: "Dat zie ik maar al te graag gebeuren! Maar we moeten eerst zelf onze auto gaan verbeteren. Ik denk dat wij het aan Lewis Hamilton en George Russell verplicht zijn om de auto te verbeteren en om ze goed materiaal te gaan geven. Ik denk dat wij daarna pas mogen gaan dromen over onze toekomst in deze sport."