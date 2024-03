"Marko klaar met roddels: "Dat is complete onzin!"

Vlak voor de start van de Saoedische Grand Prix maakte Helmut Marko een einde aan alle speculatie over zijn toekomst bij Red Bull Racing. Hij wordt niet geschorst door Red Bull en daarna ontkende hij ook op felle wijze dat hij is betrokken bij het lekken van schadelijke informatie.

Marko zorgde op vrijdag voor de nodige onrust toen hij stelde dat Red Bull hem mogelijk gaat schorsen. Niemand wist wat de aanleiding hiervoor was, maar een nieuwe rel leek geboren. Marko kreeg direct steun van Max Verstappen en vanochtend sprak de Oostenrijker met Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff. De twee mannen betraden daarna gezamenlijk de paddock en Marko onthulde daar dat hij nergens heen gaat.

Hij wordt niet geschorst en dat is waarschijnlijk een opluchting voor Verstappen. In Jeddah ging het gerucht rond dat Red Bull Marko zou willen schorsen voor het lekken van de vermeende appjes van Red Bull-teambaas Christian Horner. Marko liet vlak voor de start van de Grand Prix aan Sky Sports Duitsland weten dat dit nergens opslaat: "Dat verhaal is complete onzin. Ik ben al blij dat ik met mijn telefoon overweg kan gaan! Trouwens, ik heb al die chats überhaupt nog nooit van mijn leven gezien!"