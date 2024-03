Perez baalt: "Jammer dat we niet op de eerste startrij stonden"

Sergio Perez kende vandaag een vrij simpele race in Jeddah. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kwam als tweede over de streep achter zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez was na afloop wel tevreden, maar hij geeft wel toe dat er verbeterpunten zijn.

Perez begon de race op het Jeddah Corniche Circuit op de tweede startrij, maar bij de start waagde hij een poging om de coureurs voor hem aan te vallen. Uiteindelijk vond hij zichzelf terug op de tweede plaats, deze positie behield hij zelfs met een tijdstraf van vijf seconden achter zijn naam. Hij had deze straf ontvangen omdat zijn team hem in het pad van Fernando Alonso weer de baan opstuurde tijdens de pitstopserie.

Na afloop zwaaide Perez naar de fans, gaf hij highfives aan zijn monteurs en babbelde hij eventjes met zijn teamgenoot Verstappen. Daarna meldde hij zich bij interviewer van dienst David Coulthard: "We hebben zeker een goede progressie geboekt. Het is jammer dat we niet op de eerste startrij stonden, want we hadden een geweldige start. Jammer genoeg reed Charles een goede race en we konden er daar niet langs. Het was best een leuk gevecht. Daarna was het een makkelijke race en door de Safety Car reden we een lange stint op de harde banden."