Verstappen enorm tevreden: "Geweldig weekend voor het hele team"

Max Verstappen is op een geweldige manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de Saoedische Grand Prix met speels gemak op zijn naam. Na afloop leverde dat een enorme glimlach op, op het gezicht van Verstappen.

Het was weer een bizarre week voor het team van Red Bull Racing. Na harde woorden van Jos Verstappen, werd zijn zoon zelfs in verband gebracht met een transfer naar Mercedes. Nadat Helmut Marko op vrijdagavond stelde dat Red Bull hem mogelijk ging schorsen, twijfelde Verstappen openlijk aan zijn toekomst bij Red Bull. Vlak voor de start werd echter duidelijk dat Marko nergens heen gaat en Verstappen reed een foutloze race.

Geweldig

Met een enorme glimlach op zijn gezicht en een nieuwe zege op zak, sprong Verstappen in de armen van zijn monteurs. Daarna meldde hij zich bij interviewer van dienst David Coulthard om zijn race te bespreken: "Ik denk dat het over het algemeen een geweldig weekend was voor het hele team, maar ook voor mijzelf. Ik voelde mij heel erg goed in de auto vandaag. De laatste sector was iets langer dan we hadden gewild, maar met de Safety Car moet je er gewoon voor gaan."

Glad

In de slotfase van de race kreeg Verstappen het nog eventjes lastig. Voor de buitenwereld was dit niet te zien, want Verstappen reed met gemak weg bij de rest van het veld. Toch had hij het een beetje moeilijk, zo legt hij uit aan interviewer Coulthard: "In de laatste paar rondjes hadden we te maken met koude banden en achterblijvers en het werd een beetje glad, maar we hadden een goede pace dus we hadden alles onder controle. Daar ben ik heel erg blij mee."