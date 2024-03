Horner stelt dat Verstappen het verschil maakte

Max Verstappen greep gisteren met overmacht de pole position in de kwalificatie in Jeddah. De Nederlander noteerde met afstand de snelste tijd en hij maakte weer veel indruk. Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner maakte Verstappen zelf het grote verschil.

Het was de verwachting dat het weer een razendspannende kwalificatie zou worden. In de vrije trainingen waren de verschillen tussen Verstappen en zijn concurrenten klein, en dat zorgde voor veel spanning. Maar Verstappen maakte aan alle spanning een eind in het derde gedeelte van de kwalificatie. Hij greep de pole position met een voorsprong van 0,319 seconden op nummer twee Charles Leclerc.

Verstappen kreeg na afloop veel lof, want niemand had echt verwacht dat het verschil zo groot zou zijn. De Nederlander had het na afloop vooral over de zaak rondom Helmut Marko, maar dat betekent niet dat iedereen bij Red Bull zijn goede prestatie is vergeten. Red Bull-teambaas Christian Horner is enorm loven in gesprek met Viaplay: "Die voorsprong komt gewoon door Verstappen. In het derde gedeelte van de kwalificatie draaide het er echt om en Verstappen weet dan hoe hij alles samen moet laten komen. Zijn eerste ronde was echt sensationeel en dat was uiteindelijk wel genoeg voor de pole position."