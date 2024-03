Wolff grapt over Marko: "Wij geven hem wel een petje!"

De zaak rondom Helmut Marko zorgt voor veel gerommel in de Formule 1. De Oostenrijker maakte zelf bekend dat hij mogelijk wordt geschorst door Red Bull. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nu ook gereageerd op de zaak en hij stelt lachend dat er bij zijn team een plekje vrij is voor Marko.

Marko onthulde bij ORF dat hij mogelijk gaat worden geschorst door het team van Red Bull Racing. Hij wilde niet zeggen wat hier de aanleiding voor is, maar er gaan wel veel geruchten rond over dit punt. Zo wordt er gezegd dat het gaat om het mogelijk lekken van informatie of het praten met de media terwijl dat van het Red Bull-concern niet mocht. Het zorgt alleen maar voor nog meer geruchten.

In de afgelopen dagen werd Max Verstappen in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich nu uitgelaten over de bijzondere zaak rondom Marko. Wolff gooit wat olie op het vuur en hij spreekt zich lachend uit tegenover Sky Sports: "We missen sowieso onze mascotte! Dus we gebruiken dan gewoon Helmut daarvoor!" Wolff duidt hier op Niki Lauda, hij vervolgt zijn woorden: "Qua leeftijd past het wel, maar hij heeft geen rood petje! Dat krijgt hij dan wel van ons!"