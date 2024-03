Horner weet niets van Marko-schorsing

Helmut Marko zorgde voor de kwalificatie in Jeddah voor de nodige onrust in de paddock. Hij stelde namelijk dat hij mogelijk wordt geschorst door het team van Red Bull Racing. Christian Horner reageert verrast, want hij stelt dat hij hier helemaal niets van wist.

Het rommelt nu al weken binnen het team van Red Bull Racing. Het onderzoek naar teambaas Christian Horner zorgde voor veel onrust en geruchten. Hij werd vorige week vrijgesproken van mogelijk grensoverschrijdend gedrag, maar dat betekent niet dat alles weer koek en ei is. Al dagen gaat het over een mogelijke tweedeling binnen Red Bull, Jos Verstappen zorgde voor nog meer geruchten door zich kritisch uit te laten over Horner.

Nu draait alles over teamadviseur Helmut Marko. Hij stelde in gesprek met ORF dat hij mogelijk wordt geschorst. Wat hij heeft gedaan, is onduidelijk. Mogelijk gaat het om het lekken van informatie of het spreken met de media terwijl dit niet mocht. Teambaas Horner schrok zich in ieder geval een hoedje toen hij door de internationale media werd geconfronteerd met de woorden van Marko: "Dit is de eerste keer dat ik daar iets over hoor, dus ik heb helemaal geen idee waar dat gerucht precies vandaan komt."