Verstappen waarschuwt: "Marko moet blijven"

Het is geen geheim dat Helmut Marko belangrijk is voor Max Verstappen. In Saoedi-Arabië zinspeelde Marko op een mogelijke schorsing door Red Bull, maar Verstappen hoopt daar niet op. Hij maakt er geen geheim van dat Marko heel erg belangrijk voor hem is.

Marko zorgde voor veel verbazing, door vlak voor de kwalificatie te stellen dat Red Bull hem mogelijk gaat schorsen. De reden hiervoor onthulde hij niet, maar er gaan wel meerdere verhalen rond. Zo zou hij mogelijk niet hebben geluisterd naar het verzoek om niet met de media te praten, maar er wordt ook gewezen op het mogelijk lekken van informatie. Max Verstappen reageerde na de kwalificatie voor het eerst op het nieuws.

Loyaliteit

Het is immers geen geheim dat Verstappen vierkant achter Marko staat. De regerend wereldkampioen is zeer duidelijk in gesprek met de internationale media: "Ik heb heel veel respect voor Helmut. Wat we samen hebben bereikt, gaat heel erg ver terug. Mijn loyaliteit aan hem is groot. Ik heb altijd aan iedereen binnen het team laten weten dat Helmut een belangrijk deel is van mijn toekomst binnen het team. Het is dus belangrijk dat hij bij het team blijft, net als de rest. Als zo'n belangrijke pilaar weg valt, en dat heb ik ook tegen het team gezegd, dan is dat niet goed voor mijn positie. Voor mij moet Helmut blijven."

Clausule

Volgens Verstappen heeft Marko het team samen opgebouwd met Dietrich Mateschitz. Hij is van mening dat de Oostenrijker altijd heel loyaal aan het team is geweest. Eerder deze week stelde meerdere media dat Verstappen beschikt over een 'Marko-clausule', wat betekent dat Verstappen kan vertrekken als Marko weggaat. Bij Viaplay deed Verstappen geheimzinnig: "Of mijn toekomst van Marko afhangt? Onder andere wel, ja."