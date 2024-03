Marko duidelijk: "Kan Red Bull vrijwillig verlaten"

Helmut Marko zorgde vlak voor de kwalificatie in Saoedi-Arabië voor een nieuwe rel in de Formule 1. Hij stelde namelijk dat hij mogelijk wordt geschorst door het team van Red Bull. Hij stelt nu ook dat hij zaterdag een belangrijke vergadering heeft met de Red Bull-top.

Marko liet vlak voor de start van de kwalificatie aan ORF weten dat Red Bull hem mogelijk gaat schorsen. Of dit echt gaat gebeuren, is nog niet bekend. Het is tevens onduidelijk waarom het team hem zou gaan schorsen. De Telegraaf meldde dat het mogelijk gaat over Marko's gesprekjes met de media, terwijl Red Bull tegen hem had gezegd dat dit niet mocht. Andere media melden dat het mogelijk gaat om het lekken van informatie.

Marko werd na afloop van de kwalificatie ook gevraagd naar zijn eigen uitspraken. De Oostenrijkse teamadviseur wilde daar niet te veel over zeggen, maar tegenover de Duitse tak van Sky Sports wilde hij wel een andere onthulling doen: "Ik zou het team op vrijwillige basis kunnen verlaten. Alles moet kloppen voor mij om bij het team van Red Bull te kunnen blijven werken. Ik spreek zaterdag met de CEO van Red Bull Oliver Mintzlaff."