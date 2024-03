Marko zinspeelt op mogelijke schorsing door Red Bull

Binnen het team van Red Bull Racing lijkt er weer een bommetje te zijn ontploft. Ditmaal draait het om teamadviseur Helmut Marko. De Oostenrijker stelt in Saoedi-Arabië namelijk dat er een kans bestaat dat men op het hoofdkantoor van Red Bull besluit om hem te schorsen.

De rust binnen het team van Red Bull Racing is nog lang niet wedergekeerd. Na het onderzoek naar Christian Horner, de vermeende uitgelekte appjes, de kritische uitlatingen van Jos Verstappen én de geruchten over een mogelijke transfer van Max Verstappen naar Mercedes, draait het nu om Marko. Wat hij precies heeft gedaan blijft gissen, maar hij zinspeelt zelf op een mogelijke schorsing. Volgens De Telegraaf heeft Marko zich niet gehouden aan een verzoek van Red Bull om niet met de media te praten.

In Saoedi-Arabië sprak Marko vlak voor de kwalificatie met zijn landgenoten van ORF. Daar wordt hem gevraagd of hij op een zijspoor wordt gezet: "Het is een lastige zaak om dat in te schatten, uiteindelijk ben ik degene die beslist over wat ik ga doen. Er is altijd een theoretische mogelijkheid dat dat gaat gebeuren. Of ik mij terugtrek of dat ik word geschorst? Dat is een heel complexe zaak. We willen vrede in het team. Het kampioenschap is al moeilijk genoeg met 24 races, dus daar moeten we ons op concentreren."