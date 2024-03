Operatie van Sainz goed verlopen

Het team van Ferrari beleeft een spannend weekend in Saoedi-Arabië. Ze willen op de baan successen boeken, maar naast de baan gaat alle aandacht uit naar Carlos Sainz. De Spanjaard is zojuist geopereerd aan zijn blindedarm en volgens Ferrari is de operatie goed verlopen.

Sainz voelde zich in de afgelopen dagen niet goed en vanmiddag maakte Ferrari bekend dat hij een blindedarmontsteking had. Sainz wordt voor de rest van het weekend vervangen door Oliver Bearman en hij onderging vandaag direct een operatie in het ziekenhuis. Ferrari meldt in een medische update dat de operatie naar wens is verlopen en dat Sainz momenteel moet uitrusten in het ziekenhuis in Saoedi-Arabië.