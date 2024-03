Horner roept op niet te oordelen over Ben Sulayem-zaak

De relletjes in de Formule 1-wereld stapelden zich deze week op. Na de zaak rondom Christian Horner, werd bekend dat er waarschijnlijk ook een onderzoek loopt naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Horner stelt dat niemand te vroeg mag oordelen in dit soort zaken.

De BBC onthulde deze week dat Ben Sulayem mogelijk twee bizarre zaken heeft uitgehaald. Hij zou in 2023 hebben geprobeerd de uitslag van de Saoedische Grand Prix aan te passen. De FIA-president zou zich volgens de Britse omroep hard hebben gemaakt voor het terugdraaien van de straf van Fernando Alonso. Daarnaast zou hij hebben geprobeerd om het circuit van Las Vegas te laten afkeuren. De FIA zou hier nu onderzoek naar doen.

Red Bull-teambaas Christian Horner was in de afgelopen weken het onderwerp van een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Horner werd vrijgesproken en hij reageert bij de internationale media op de Ben Sulayem-zaak: "Iets wat ik heb geleerd van onderzoeken, is dat je niet op de feiten vooruit moet lopen. In de statuten van de FIA staat een proces omschreven dat gevolgd dient te worden. Ik zou dus iedereen op het hart willen drukken om niet op de zaken vooruit te lopen en de feiten af te wachten. Wacht om erachter te komen wat de feiten zijn, voordat je met een oordeel komt."