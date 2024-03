Hamilton baalt van onrust: "Cruciaal moment voor de sport"

Het is deze week zeer onrustig in de Formule 1-wereld. De zaak rondom Christian Horner blijft de gemoederen bezighouden en nu is daar ook het onderzoek naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem bijgekomen. Lewis Hamilton baalt van de huidige situatie in de sport.

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner hield de Formule 1-wereld in zijn greep in februari. Red Bull sprak Horner uiteindelijk vrij van grensoverschrijdend gedrag, maar de geruchten bleven bestaan. Deze week meldde de BBC ook nog eens dat er een onderzoek loopt van de FIA naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij zou hebben geprobeerd een straf van Fernando Alonso ongedaan te laten maken en hij zou hebben geprobeerd om het circuit in Las Vegas te laten afkeuren.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton baalt van de huidige situatie in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen legt het uit aan Motorsport.com: "Als iemand die van deze sport houdt, is het zeker teleurstellend om te zien wat er nu aan de hand is. Vanaf de buitenwereld ziet dit er niet goed uit. Ik denk dat voor de sport heel erg belangrijk is om te laten zien dat we achter onze waarden en normen staan en dat we onszelf verantwoordelijk houden voor onze daden. Dit is een cruciaal moment voor de sport om aan de wereld te laten zien hoe we met dingen omgaan. Op dit punt gaat dat niet goed."