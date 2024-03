Russell eist opheldering in Ben Sulayem-zaak

Het is al de hele week onrustig in de Formule 1-wereld. Het gaat niet alleen om de zaak rondom Christian Horner, maar ook om FIA-president Mohammed Ben Sulayem. George Russell hoopt dat alle feiten naar boven komen en hij wil graag volledige transparantie zien.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem raakte deze week in opspraak nadat de BBC onthulde dat de FIA onderzoek naar hem doet. Volgens de Britse omroep meldde een klokkenluider aan de FIA dat Ben Sulayem probeerde een straf terug te draaien in de Saoedische Grand Prix van 2023 en dat hij er op had aangedrongen om het circuit in Las Vegas te laten afkeuren. De FIA bevestigde daarna dat ze inderdaad bezig zijn met een onderzoek naar 'bepaalde leden'.

Mercedes-coureur George Russell hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt. De Brit is ook voorzitter van rijdersvakbond GPDA. In Saoedi-Arabië reageert Russell op het nieuws in gesprek met Motorsport.com: "We willen dat alle feiten boven tafel komen en we willen gewoon volledige transparantie hebben. We zijn hier om te racen. We willen een eerlijk en een gelijk speelveld zodat we kunnen laten zien tot wat we in staat zijn. Ik kan er eigenlijk niet veel meer over gaan zeggen."