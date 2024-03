'Horner probeerde Formule 1-team van Red Bull te kopen'

De geruchtenstroom rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner blijft maar doorgaan. De Brit werd vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag door Red Bull, maar dat betekent niet dat het boek gesloten is. Nu blijkt dat Horner mogelijk heeft geprobeerd om het team te kopen.

Het Red Bull-concern bevestigde begin vorige maand dat ze bezig waren met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar daarna ging de geruchtenmolen pas echt draaien. Er kwamen meerdere verhalen over Horner naar buiten en hij kreeg ook te maken met opvallende kritiek van Jos Verstappen. Het lijkt er in ieder geval wel op dat het rommelt binnen het team.

Aanbod

Al geruime tijd gaan er geruchten rond over een mogelijke machtsstrijd binnen Red Bull. Horner zou steun krijgen van de Thaise familie Yoovidya, die 51 procent van het Red Bull-concern bezit. De teambaas zou dan weer een verslechterde band hebben met de Oostenrijkse eigenaren. Het Italiaanse medium FormulaPassion meldt dat Horner in 2023 een opmerkelijk aanbod heeft neergelegd bij de Thaise aandeelhouders.

Wolff

Volgens het Italiaanse medium klopte Horner in 2023 aan bij de familie Yoovidya met een aanbod het Formule 1-team helemaal of gedeeltelijk te kopen van het bedrijf. Horner zou hierbij hulp hebben gekregen van Britse investeerders. Als Horner dit voor elkaar had gekregen, had hij een rol gekregen die vergelijkbaar is met die van Toto Wolff bij Mercedes. Horner zou dit aanbod hebben gedaan zonder medeweten van de Oostenrijkse aandeelhouders. Als de overname was gelukt, waren de Oostenrijkers buitenspel gezet.