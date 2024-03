Vasseur legt uit waarom Hamilton naar Ferrari komt

Ferrari zorgde afgelopen winter voor een enorme verrassing. Het team presenteerde Lewis Hamilton als coureur voor 2025 en dat zag vrijwel niemand aankomen. Frédéric Vasseur wordt weer herenigd met Hamilton en hij legt uit hoe deze transfer tot stand is gekomen.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes en eind vorig jaar verlengde hij daar zelfs zijn contract, daarom kwam de transfer als een verrassing. Hamilton heeft achter de schermen onderhandeld met Ferrari en hij maakte gebruik van een speciale clausule in zijn Mercedes-contract. Bij Ferrari komt hij teambaas Frédéric Vasseur nu weer tegen, ze werkten eerder met elkaar samen in de opstapklassen.

Kans

Vasseur en Hamilton hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze enorm goede vrienden zijn. Vasseur ziet het zitten om te gaan samenwerken met Hamilton. In gesprek met RMC Sport legt Vasseur uit hoe de transfer tot stand kwam: "Er was een moment dat alle sterren op één lijn stonden toen ik bij Ferrari kwam en toen zijn contract bij Mercedes afliep. We wilden allebei graag samenwerken en Lewis wilde al sinds het begin voor Ferrari rijden. Dat is iets wat alle coureurs willen. Daarna was het de kans die de doorslag gaf, maar ik zal niet in detail gaan treden over de gesprekken."

Geen zekerheid

Vasseur rekende zich tijdens de gesprekken nog niet rijk. Hij wist dat er nog veel mis kon gaan, dus hij wilde nog niet te vroeg de champagne ontkurken: "Zoals je je wel kunt voorstellen, zijn dit uitgebreide en ingewikkelde contracten. Ik heb dus nooit tegen mijzelf gezegd dat dit zou gaan gebeuren. Ik zei alleen tegen mijzelf dat dit om verschillende redenen een ongelooflijke kans was voor het team en we eraan moeten werken bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van de auto. We moesten tot het einde proberen alles zo af te stellen dat het goed zou gaan."