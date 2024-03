Wolff heeft geen haast met zoeken naar opvolger Hamilton

Mercedes-teambaas Toto Wolff staat dit jaar voor een haast onmogelijke taak. Hij moet op zoek gaan naar een vervanger van Lewis Hamilton en dat zorgt voor veel geruchten. Wolff stelt dat hij geen gehaaste beslissing gaat nemen en dat hij de markt gaat evalueren.

Hamilton maakte afgelopen winter bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Hij verlaat na elf jaar het vertrouwde nest van Mercedes en dat zorgde voor veel verbazing. Wolff moet op zoek gaan naar een geschikte opvolger en dat is geen makkelijke taak. Eén van de baan die werd genoemd is die van Andrea Kimi Antonelli, maar hij kende geen sterk debuutweekend in de Formule 2.

De naam van Antonelli wordt al een aantal weken genoemd en Wolff heeft al meerdere keren aangegeven enorm gecharmeerd te zijn van de jonge Italiaan. De Prema-coureur kende echter een lastig debuut in de Formule 2 en Wolff doet voorzichtig in gesprek met Motorsport.com: "Je moet hem vergelijken met zijn teamgenoot en Oliver Bearman is een echte topcoureur. Maar zoals ik altijd zeg, maak ik mij er bijna schuldig aan dat ik te veel zeg. We zullen wel zien hoe de komende races lopen. Ik heb geen haast met het nemen van beslissingen over coureurs. Ik ben opgejaagd door Lewis. Dus deze keer ga ik het rustig aan doen en ga ik de rijdersmarkt evalueren."