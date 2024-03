'Verstappens contract bevat speciale Marko-clausule'

De rel rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zorgt voor veel geruchten. Max Verstappen sprak zich amper uit over de zaak, maar toch wordt zijn naam veelvuldig genoemd in de nasleep van het verhaal. Zo zou hij over een speciale clausule in zijn contract beschikken waardoor hij Red Bull kan verlaten.

De maand februari stond in het teken van het onafhankelijke onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Het Red Bull-concern sprak hem vlak voor de Bahreinse Grand Prix vrij, maar daarmee was de zaak nog niet voorbij. Jos Verstappen liet zich kritisch uit over Horner waarna er al snel geruchten rondgingen over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar het team van Mercedes.

Verstappen beschikt over een Red Bull-contract tot en met 2028. Hierdoor zou het voor Mercedes haast onmogelijk zijn om hem los te weken. Na eerdere berichtgeving van F1-Insider bevestigt De Telegraaf nu dat Verstappen over een bijzondere clausule in zijn contract beschikt. De krant meldt namelijk dat Verstappen na elk jaar vrij is om te vertrekken, als teamadviseur Helmut Marko het team heeft verlaten. De Oostenrijker werkt nu nog voor Red Bull, maar hij wilde in de afgelopen weken niets zeggen over de Horner-zaak. Het is daarnaast geen geheim dat Verstappen op goede voet leeft met Marko.