Marko begrijpt opvallende uitspraak Verstappen

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Bahreinse Grand Prix met speels gemak op zijn naam. Na afloop stelde Verstappen dat het veel beter ging dat verwacht. Helmut Marko is het met hem eens en hij wijst ook naar de wind als mogelijke oorzaak van de problemen.

Red Bull Racing en Verstappen werden voorafgaand het openingsweekend in Bahrein aangewezen als de grote titelfavorieten. Tijdens de eerste twee vrije trainingen zag het er echter iets minder goed uit bij Red Bull, want ze wisten geen snelle tijden te noteren. Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez klaagden over een aantal problemen en de wind zorgde ook voor de mogelijke ongemakkelijkheden.

Verstappen liet na zijn zege dan ook weten dat het veel beter ging dat verwacht. De Nederlander reed een solide race, hij leidde elke raceronde en hij pakte de snelste ronde. Zijn uitsprak was dan ook redelijk bijzonder, maar teamadviseur is het eens met zijn coureur. Bij Formel1.de spreekt Marko zich uit: "Na de testdagen dachten we dat we een heel sterk pakket hadden, maar toen kregen we tijdens het raceweekend problemen op de donderdag en de vrijdag. Op zaterdag ging de wind liggen en dat hielp ons echt enorm. In de race kwamen de sterke punten van de auto naar boven en Max was zoals altijd een klasse apart."