Prost ziet enorme motivatie bij Verstappen

Max Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Als hem dit lukt, dan evenaart hij het aantal titels van Alain Prost. Prost is onder de indruk van Verstappen en hij stelt dat de Nederlander nog enorm hongerig is.

Verstappen is het nieuwe seizoen op een sterke manier begonnen. Afgelopen weekend won hij de Grand Prix van Bahrein met overmacht. Hij leidde alle rondjes op het circuit van Sakhir, hij had een enorme voorsprong op de concurrentie en hij reed ook nog eens de snelste ronde. Hij geldt dan ook als de topfavoriet voor de wereldtitel en in Bahrein gaven veel concurrenten aan dat ze niet denken dat ze Verstappen nog kunnen verslaan.

Prost is enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Fransman deelt zijn complimenten uit aan Verstappen in gesprek met Servus TV: "Als je eenmaal je eerste titel hebt gewonnen, dan verandert de filosofie. Je hebt een groot doel bereikt in je loopbaan, nu heb je een nieuw doel nodig. Dat is vooral belangrijk in een situatie zoals die van Max Verstappen. Hij heeft nu drie titels en heel veel races in 2023 gewonnen. Je moet jezelf constant kunnen motiveren. Bij Max zie ik nog geen problemen. De manier waarop hij zijn leven leidt, zijn houding, zijn karakter: hij oogt hongerig naar succes."