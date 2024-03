Alpine kondigt vertrek van technische kopstukken aan

Het team van Alpine heeft ingegrepen na afloop van de slechte start van het seizoen. Zoals verwacht vertrekken er een aantal technische kopstukken bij de Franse renstal. Alpine heeft ervoor gekozen om hier direct een aantal wijzigingen door te voeren aan de teamstructuur.

Alpine heeft bekend gemaakt dat technisch directeur Mat Harman en Head of Aerodynamics Dirk de Beer het team hebben verlaten. Afgelopen weekend lekte dit nieuws al uit, het is niet helemaal duidelijk of ze uit vrije wil zijn vertrokken of dat ze zijn ontslagen. Alpine maakt van de gelegenheid gebruik om de structuur van de technische afdeling te veranderen. Joe Burnell (engineering), David Wheater (Aerodynamica) en Ciaron Pilbeam (Performace) zijn vanaf nu alle drie technisch directeur.