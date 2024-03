Newey zag sterke seizoenstart Red Bull niet aankomen

Het team van Red Bull Racing begon het nieuwe Formule 1-seizoen afgelopen weekend met het best mogelijke resultaat. Max Verstappen won de race met een ruime voorsprong en zijn teamgenoot Sergio Perez kwam als tweede over de streep. Adrian Newey geeft toe dat dit een flinke verrassing was.

In de afgelopen week ging het veelvuldig over de nieuwe RB20 van Red Bull Racing. De wagen zag er opvallend uit en Red Bull heeft overduidelijk het concept aangepast. Tijdens de testweek maakte Red Bull een zeer stabiele indruk, maar tijdens de eerste sessies in Bahrein leek het team enigszins tegen te vallen. Red Bull noteerde geen snelste tijden in de vrije trainingen, maar in de kwalificatie pakte Verstappen weer de pole position.

Verstappen won daarna de race met overmacht. De Nederlander maakte veel indruk en dat leverde hem een vrachtlading aan complimenten op. Topontwerper Adrian Newey is enorm trots op de resultaten van zijn team in Bahrein. De Brit had dit niet zien aankomen, zo laat hij weten aan Viaplay: "Ik moet eerlijk zeggen dat het een beetje onverwacht was. We hadden een gat in de vrije trainingen. We waren niet helemaal blij met de auto, maar alles kwam weer goed in de race."