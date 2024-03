Wolff onder de indruk van 'boze' Sainz

Carlos Sainz reed afgelopen weekend een zeer goede Bahreinse Grand Prix op het circuit van Sakhir. De Spanjaard reed met het mes tussen de tanden en dat leverde hem een derde plaats op. Na afloop gaf ook Toto Wolff toe dat Sainz een geweldige race heeft gereden.

Sainz is afgelopen weekend begonnen aan zijn laatste seizoen in dienst van het team van Ferrari. De Spanjaard wordt na dit jaar vervangen door Lewis Hamilton, die op zijn beurt weer overkomt van het team van Mercedes. Dat betekent dus dat Toto Wolff voor 2025 op zoek moet gaan naar een nieuwe coureur. Meerdere coureurs zijn al in verband gebracht met het zitje en ook de naam van Carlos Sainz is al meerdere keren gevallen.

Sainz liet in Bahrein zien dat hij nog steeds goed voor de dag kan komen. De Spanjaard vocht een aantal felle duels uit, ook met zijn huidige teamgenoot Charles Leclerc. Veel kenners deelden hun complimenten uit aan Sainz en ook Wolff deed dat. In gesprek met zijn landgenoten van Servus TV deed Wolff zijn uitspraken: "Carlos liet een enorm sterke performance zien. Hij rijdt waarschijnlijk rond met de nodige woede in zijn lichaam. Maar goed, we moeten ons gaan focussen op ons eigen team."