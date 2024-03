Verstappen wijst groot minpunt van RB20 aan

Max Verstappen kende afgelopen weekend een zeer sterke Grand Prix in Bahrein. Verstappen won de race met speels gemak en dat zorgde voor veel complimenten. Verstappen was toch niet helemaal tevreden met zijn nieuwe RB20, want hij stelt dat de pace over een enkele ronde nogal tegenvalt.

Verstappen gold voorafgaand het seizoen als de grote titelfavoriet. Op het circuit van Sakhir liet hij zien dat hij in een bloedvorm verkeerd. Bij de start sloeg hij een aanval van Charles Leclerc af en daarna verdween hij aan de horizon. Hij gaf de leiding op geen enkel moment uit handen en hij reed ook nog eens de snelste ronde van de race. De nieuwe RB20 leek naar wens te functioneren en de concurrentie maakt zich flink wat zorgen.

Verstappen is namelijk niet helemaal tevreden met zijn nieuwe RB20. Hij geeft zijn team Red Bull Racing wat huiswerk mee, zo legt hij uit op de persconferentie voor de top drie: "Om één of andere reden is de auto niet geweldig over een enkele ronde. Maar gelukkig is de auto heel erg goed in de race op de meeste circuits. Natuurlijk focus je vooral op de race, maar om één of andere reden kunnen andere teams er net iets meer uitpersen over een enkele ronde. Daar gaan we dus naar kijken voor de komende races."