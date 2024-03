Wolff herhaalt verzoek aan FIA om Horner-zaak te bekijken

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner blijft de gemoederen flink bezighouden. Red Bull heeft men vrijgesproken, maar er is nog veel kritiek. Mercedes-teambaas Toto Wolff herhaalt dat hij vindt dat de FIA alsnog naar de zaak moet gaan kijken.

Op de woensdag voor de Bahreinse Grand Prix maakte Red Bull door middel van een kort statement bekend dat ze Horner hebben vrijgesproken. Het concern liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Uiteindelijk werd hij dus vrijgesproken, maar daar was niet iedereen even blij mee. Toto Wolff vond het statement opvallend en hij riep de FIA op om een onderzoek te openen.

Wolffs verzoek kreeg geen gehoor en FIA-president Mohammed Ben Sulayem gaf aan dat men niet te overhaast moet handelen. Wolff herhaalt zijn verzoek nogmaals bij Motorsport.com: "Ik denk dat de wijze waarmee de Formule 1 omgaat met deze zaak, erg belangrijk is. Het zijn hierbij niet de teams die er iets aan moeten doen. We moeten naar onszelf kijken als het gaat om hoe we zo goed mogelijk kunnen omgaan met onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit. Ik ben trots dat wij daarin voorlopen. Maar om een oordeel te vellen over wat een ander team doet, dat is iets wat de FIA toebehoort. Dat is aan hen."