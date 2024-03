Hamilton baalt: "Red Bull gaat voorlopig alles winnen"

Lewis Hamilton is het nieuwe seizoen niet op de gewenste manier begonnen. De Brit hoopte de aanval te kunnen openen op Red Bull Racing, maar hij kwam van een koude kermis thuis. Hamilton baalde een beetje en hij stelt dat Red Bull voorlopig onverslaanbaar is.

Hamilton kwam op het circuit van Sakhir als zevende over de streep. Dit was niet het resultaat waar hij op had gehoopt, want hij wilde dit jaar echt de strijd aangaan met de Red Bulls. In Bahrein was dat nog niet mogelijk en Hamilton kampte met zijn eigen problemen. Halverwege de race klaagde hij bijvoorbeeld ook nog over een probleem met zijn stoeltje en er ging nog wel meer niet naar wens.

Hamilton was na afloop redelijk teleurgesteld met zijn resultaat. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reageerde redelijk sip in gesprek met Motorsport.com: "Ik zit niet in zak en as, maar dit was gewoon een matige race. Ik denk wel dat als ik naar de rondetijden van de Red Bulls ga kijken, ik mij minder zal gaan voelen. Ze gaan voorlopig alles winnen. De afgelopen jaren hadden we een probleem en toen waren we een paar races verder voordat wij een oplossing hadden. Nu hebben we een stabiele basis waar we dingen aan kunnen toevoegen."