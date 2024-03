Marko weet niet of Verstappen alle races kan gaan winnen

Max Verstappen schreef gisteren de seizoensopener in Bahrein op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was oppermachtig en dat was eigenlijk best wel een verrassing. Helmut Marko wil nog niet zeggen of Verstappen alle races kan gaan winnen in dit seizoen.

Verstappen veroverde op vrijdag de pole position op het circuit van Sakhir. De Nederlandse regerend wereldkampioen reed gisteren ook een ijzersterke Grand Prix. Hij sloeg bij de start een aanval van Charles Leclerc af, maar daarna kon hij rustig doorrijden. Verstappen kreeg amper tegenstand en hij maakte geen enkele fout. Hij had een flinke voorsprong op de rest en daarnaast reed hij ook nog eens de snelste ronde.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was apetrots op het resultaat van zijn team. De Oostenrijker geeft eerlijk toe dat deze dominantie een verrassing voor hem was. Marko wordt door Motorsport.com gevraagd of Max Verstappen dit jaar alle 24 races kan gaan winnen: "Nou ja, we hebben vorig jaar laten zien dat we dat niet konden doen. Nu is er natuurlijk ook nog een enorm lange weg te gaan, maar we gaan het zien. We moeten het in ieder geval stap voor stap gaan bekijken en we moeten benadrukken dat het winnen van beide wereldkampioenschappen ons hoofddoel blijft."