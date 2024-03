Horner prijst Red Bull-personeel na simpel 1-2tje

Het team van Red Bull Racing kende een geweldige start van het seizoen in Bahrein. Max Verstappen won de race met speels gemak en zijn teamgenoot Sergio Perez kwam als tweede over de streep. Teambaas Christian Horner was enorm trots op het resultaat van zijn manschappen.

Nadat het weer de hele week ging om de zaak rondom Christian Horner, ging het nu om de prestaties van Red Bull op de baan. De Oostenrijkse renstal heeft het nog en Verstappen reed een foutloze race. Bij de start reed hij weg bij de andere coureurs en dat resulteerde in een makkelijke zege. Teambaas Horner juichte vanaf de pitmuur en hij sprak Verstappen met veel vreugde toe na de race.

Perfecte start

Terwijl zijn coureurs met champagne spoten, meldde Horner zich in de paddock. De Britse teambaas sprak zich daar vol trots uit bij Sky Sports: "Dit is de perfecte start en het was een heel dominante race van Max. Ik moet alle mannen en vrouwen in Milton Keynes bedanken, ze hebben enorm hard gewerkt in de winter. Dit is een echte beloning voor al het harde werk dat achter de schermen wordt uitgevoerd."

Revolutie

Horner is van mening dat zijn team echte stappen heeft gezet tijdens de wintermaanden. Hij stelt dat zijn team een goede nieuwe auto heeft gebouwd, en dat dit ook heel belangrijk was: "Je ziet dat deze auto een agressieve revolutie is. Het hele team heeft geweldig werk geleverd. Ze hebben niet rustig aan gedaan. Ze hebben echt de grenzen weer verlegd. Je ziet dat er veel innovatieve ideeën op de auto zitten, het is een sterke evolutie."