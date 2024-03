Verstappen jubelt: "Ging veel beter dan verwacht"

Wie dacht dat Max Verstappen het zwaar zou krijgen in Bahrein, had het mis. De Nederlandse wereldkampioen liet in de woestijn zien dat hij nog steeds dezelfde foutloze coureur is als vorig jaar. Na afloop tekende een grote glimlach het gezicht van Verstappen.

Bij de start sloeg Verstappen een aanval van Charles Leclerc af. Het was direct het enige duel dat Verstappen hoefde uit te vechten in Bahrein, want hij reed daarna met speels gemak weg bij de andere negentien coureurs. Verstappens enige vijand was hijzelf en zelfs die strijd wist hij te winnen. Verstappen gaf de leiding op geen enkel moment uit handen en dat leverde de nodige jubelgeluiden op toen hij over de finish kwam.

Ongelooflijk

Verstappen zwaaide naar het publiek, sprong in de armen van zijn team en daarna pakte hij de microfoon aan. Bij interviewer van dienst David Coulthard besprak hij zijn race: "Ongelooflijk! Ik denk dat het vandaag veel beter ging dan we hadden verwacht. Ik denk dat de auto het heel erg goed deed op elke compound. We hadden heel erg veel pace en het was genieten om met deze auto te rijden. We bleven uit de problemen en dit is een geweldige start van het jaar, het kan niet beter!"

Zelfvertrouwen

Verstappen weet dat het seizoen nog lang is, maar dat betekent niet dat hij zich nu al gaat indekken. De nieuwe RB20 geeft hem overduidelijk heel erg veel zelfvertrouwen: "Vandaag heb ik mij heel erg vermaakt en ik voelde mij heel erg goed in de auto. Het is altijd bijzonder om dit soort dagen te hebben omdat je het niet vaak hebt dat alles perfect gaat en waar je je echt één voelt met de auto."