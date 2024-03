Dag drie in Bahrein: De masterclass van Max

Het nieuwe Formule 1-seizoen is eindelijk weer van start gegaan. Na een winter vol bizarre zaken en opvallende wendingen, gaat het nu weer om het allerbelangrijkste: autoracen. Wie dacht dat Max Verstappen het zwaar zou krijgen, kwam in Bahrein volledig bedrogen uit.

Na 57 rondjes zag het podium er in Bahrein weer vertrouwd uit. Max Verstappen stond op het hoogste treetje met naast hem zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Plichtsgetrouw luisterden de Formule 1-wereld weer naar de welbekende combinatie van het Wilhelmus en het Land der Berge, Land am Strome. Een week lang ging het over een verwachte spannende strijd. Ja, Red Bull zou nog wel een voorsprong hebben, maar de concurrentie zou wel dichter bij zijn gekropen.

Eerlijkheid gebiedt te zeggen, de strijd is inderdaad spannender geworden. De teams van Ferrari en Mercedes konden in Bahrein zeker meevechten. Het leverde een mooie strijd op in de openingsfase. George Russell nam het in zijn zilverzwarte Mercedes op tegen de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ook Sergio Perez deed mee aan de titanenstrijd en na de pitstops kwam hij als winnaar uit de bus rol. Winnaar van het duel wel te verstaan, want Max Verstappen reed toen al fluitend rond op de koppositie.

Grand Slam

De verschillen zijn dan wel kleiner geworden, maar Max Verstappen is niet slechter geworden. De Nederlander vormde een klasse apart in Bahrein. Alleen bij de start kreeg hij even wat tegenstand, maar verder leek het wel op een soort demonstratierondje. Verstappen gaf de leiding niet uit handen, maakte voor de vorm zijn pitstops en noteerde daarna ook nog eventjes doodleuk de snelste ronde. Hij pakte hiermee zijn vijfde 'Grand Slam' uit zijn loopbaan en hiermee komt hij doodleuk op gelijke hoogte met legendes Alberto Ascari en Michael Schumacher.

Inzakking

Helmut Marko durfde na afloop nog niet te stellen dat Verstappen dit jaar alle races kan winnen. Het klinkt als een onmogelijke opgave, maar Verstappen lijkt in bloedvorm te verkeren. Hij is de winter als allerbeste uitgekomen. Zijn voorsprong op de streep was zo groot, dan finisher Jeremy Clarkson in theorie genoeg tijd had om de airconditioning van James May te saboteren. De concurrentie moet in de komende weken hopen op een inzakking van Verstappen, want anders wordt het eigenlijk niet meer spannend.