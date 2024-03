FIA-president wil nog geen extra onderzoek openen naar Horner

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner houdt de gemoederen nog steeds flink bezig in de Formule 1. Red Bull heeft Horner vrijgesproken, maar er was ook kritiek. Het lijkt er op dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem vooralsnog geen stappen wil ondernemen.

Begin februari bevestigde het Red Bull-concern dat ze een onafhankelijk onderzoek waren begonnen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Na weken vol speculatie en geruchten, liet Red Bull op woensdag weten dat ze Horner hebben vrijgesproken. De Brit was gewoon weer aanwezig in de paddock, maar dat betekende niet dat niemand meer over de zaak sprak. Hij sprak met FIA-president Mohammed Ben Sulayem en laatstgenoemde ging ook in gesprek met Formule 1 CEO Stefano Domenicali.

Ben Sulayem wil niet kwijt waarover hij sprak met Domenicali en Horner. Hij laat in ieder geval doorschemeren dat er voorlopig geen onderzoek van de FIA komt. In gesprek met de Financial Times laat Ben Sulayem weten dat het verkeerd is om overhaast te handelen: "Het beschadigt de sport. Dit is schadelijk op menselijk niveau. Dit is het begin van het nieuwe seizoen. De Formule 1 is enorm populair. We zouden gewoon van de start van het seizoen moeten genieten en naar de competitie kijken. Waarom overschaduwen we dat met negativiteit?"